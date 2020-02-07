Алексей Марочкин станет кандидатом от ЛДПР на выборах главы Печорского района

17:36, 08 февраля 2020, ПАИ

Алексей Марочкин станет кандидатом от ЛДПР на выборах главы Печорского района. Такое решение было принято 8 февраля на 56-ой внеочередной конференции Псковского регионального отделения ЛДПР.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, в голосовании приняли участие 24 делегата из большинства городов и районов области. Практически единогласно на пост главы Печорского района был выдвинут Алексей Марочкин.

Досрочные выборы главы Печорского районы состоятся 5 апреля, ранее пост главы муниципалитета в связи с возбуждением серии дел покинул Дмитрий Сопотов. Одно из обвинений опирается на данные прокуратуры о сдаче жилья, которое на тот момент не отвечало техническим и пожарным требованиям. Второе - на выходку при встрече с сотрудниками ГИБДД.