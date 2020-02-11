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Сильнейшие баскетбольные команды СЗФО приедут в Псков на финал турнира «КЭС-Баскет»

Фото: организаторы турнира "КЭС-Баскет"

Финальная часть турнира «КЭС-Баскет» среди команд Северо-Западного федерального округа пройдет в Пскове с 17 по 21 марта. Об этом в беседе с корреспондентом Псковсокго агентства информации рассказал депутат Псковского областного Собрания («Единая Россия») Геннадий Григорьев, оказывающий содействие проведению мероприятия.

«Событие обещает быть поистине грандиозным. К нам в Псков приедут по две самых сильных команды, юношей и девушек, доказавших своё мастерство на региональных этапах», - отметил он.

Фото: организаторы турнира "КЭС-Баскет"

Команды Северо-Запада будут бороться за право сыграть в Суперфинале и стать обладателями главного приза – поездки на «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги.

Честь Псковской области будут защищать баскетболисты школы №1 из Невеля и баскетболистки школы №1 города Острова, выигравшие региональный этап.

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