Невель и Остров победили в финале областного «КЭС-Баскета»

21:19, 07 февраля 2020, ПАИ

В региональном финале школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» победу праздновали баскетболисты невельской школы №1 у юношей и баскетболистки школы №1 Острова у девушек. Финалы проходили в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Пскове и венчались яркой церемонией закрытия.

Первыми, чтобы выявить победителя на паркет вышли девушки. Островички всего в три очка обыграли команду из Новосокольников - 50:47. Третье место у баскетболисток из великолукского Лицея №11. Следом отношения выяснили финалисты юношеского разряда. За явным преимуществом победа досталась невельчанам, превзошедшим сверстников из псковского естественно-математического лицея - 65:45. Третьи у юношей - команда островской школы №1. Лучшими игроками областного этапа были признаны игроки выигравших команд: Лия Образцова и Василий Красиков.

Команды победители представят Псковскую область на окружном финале, который пройдет в марте в Пскове. Туда съедутся лучшие команды Северо-Запада. Они получили награды и подарки от партнеров проекта.

«Поздравляю ребят с очередным профессиональным ростом, с полученным опытом и желаю всем тем, кто даже не победил в финале, море эмоций - исключительно положительных - и больших побед», - обратилась к финалистам заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Галина Макарова.