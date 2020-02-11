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Политика

Шестым кандидатом на пост главы Печорского района стал Алексей Марочкин

Очередным кандидатом на пост главы Печорского района стал представитель Псковского регионального отделения ЛДПР, индивидуальный предприниматель Алексей Марочкин. Об этом сообщил Instagram-аккаунт Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: Instagram-аккаунт Избирательной комиссии Псковской области

Алексей — самый молодой из выдвинувшихся кандидатов, ему 25 лет. На текущий момент для участия в выборах главы Печорского района, которые состоятся 5 апреля 2020 года, документы в территориальную избирательную комиссию поступили от шести претендентов. 

Завершится приём документов 13 февраля 2020 года в 18.00 часов.

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