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Общество

Количество транспорта сократилось в Пскове

В Пскове сократилось количество транспорта. В 2020 году на 210 тысяч человек городского населения имеется 115 тысяч единиц автотранспорта, в 2019 году – было 119 тысяч. Об этом заявил начальник УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт 13 февраля в прямом эфире в рамках проекта ПАИ-live.

«Количество автотранспорта в Пскове немножко снизилось, но в любом случае у нас слишком много автомашин. Улично-дорожная сеть города уже физически не справляется с таким количеством автотранспорта, поэтому её нужно модернизировать и строить», - подчеркнул Владимир Папорт.

Он напомнил, что в этом году в Пскове запланированы масштабные работы по ремонту дорог. В частности, в городе планируют отремонтировать 17 улиц, объездную дорогу под виадуком, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, одну площадь, один мост, путепровод, пешеходную дорожку, несколько проездов и 5 дворовых территорий.

Начальник городского ГИБДД в очередной раз извинился перед псковичами за неудобства, которые будут возникать в связи с ремонтом улично-дорожной сети. При этом он подчеркнул, что это необходимый шаг, и призвал псковичей потерпеть неудобства какое-то время, чтобы потом после строительства и модернизации дорог все горожане смогли ездить по хорошим и комфортным улицам.

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