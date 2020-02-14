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Общество

Память воинов-интернационалистов почтят на митинге в Пскове

Торжественные мероприятия, посвященные 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, пройдут в нескольких районах Псковской области области 15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Пскове у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века, в сквере у Дома офицеров состоится торжественный митинг «Живая память сердец». В нем примут участие представители региональной и муниципальной властей, войны-интернационалисты, военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, участники молодёжных военно-патриотических клубов, учащиеся образовательных учреждений.

Кподножию памятника возложат цветы и Гирлянду славы. Здесь же будет совершена заупокойная лития. Продолжением памятных мероприятий станет концерт-реквием «Колокола памяти — Афганистан» в актовом зале Дома офицеров.

Память российских воинов-афганцев почтят и в Великих Луках. Здесь также пройдет торжественный митинг, участники которого возложат цветы к памятнику воинам-интернационалистам в сквере на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Карла Либкнехта.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Это событие ознаменовало окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан. В 2010 году эта дата в России стала официальным праздником - Днём памяти воинов-интернационалистов.

 

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