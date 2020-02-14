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Общество

Частная компания выполнит реконструкцию Зеленого театра в Пскове за свой счет

Зеленый театр реконструируют к маю 2020 года. Фото: Александр Сидоренко.

Зеленый театр в Пскове реконструируют. Работы выполнит частная компания (возглавляет Роман Кухи).

«Это будет своего рода спонсорская помощь городу, компания выполнит работы за счет собственных средств, и в дальнейшем передаст объект в дар городу», - пояснил глава администрации Пскова Александр Братчиков в программе «Лицом к городу», в формате прямого эфира выпускаемой Псковском агентством информации.

Традиционно именно в этой части города завершается движение колонны Бессмертного полка 9 мая, здесь проходит концерт для ветеранов.

«Там более 3,5 тысяч посадочных мест. Зала крупнее в Пскове нет. Здесь могли бы все лето выступать псковские коллективы. Это отличная площадка для выступления хоровых коллективов», - пояснил глава администрации Пскова.

Однако Зеленый театр нуждается в реконструкции. Ранее эти работы были включены в проект реконструкции улицы Свердлова, в ее второй этап. Но позднее из плана работ Зеленый театр исключили.

«Та сцена, которая есть, морально устарела. Будет другая сцена, большая, с монитором. С губернатором вопрос обсуждали. И он дал добро на это. Сделаем ограждения, скамеечки», - добавил Александр Братчиков.

Он добавил, что все работы будут выполнены к маю 2020 года. 

 

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