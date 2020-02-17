Новый проект ПАИ «К счастью»: Должны ли дети быть послушными

11:22, 17 февраля 2020, ПАИ

Редакция Псковского агентства информации дает старт новому яркому проекту - «К счастью».

Его автор - Ольга Щербакова. Ей 34 года, замужем, в прошлом бухгалтер, в настоящем домохозяйка и мама троих детей.

Этот проект о ней, о ее муже, их детях и о том, насколько наше счастье зависит от нас самих.

Поехали!

В первой публикации размышляем о послушных детях. Так ли это хорошо?

Если честно, фраза «Какие у вас послушные дети!» для меня звучит, скорее, как укор, нежели похвала.



Есть такая книга «Послушные или напуганные? Честная книга от ошибках родительского воспитания». Я её не читала, но с автором уже заочно согласна.



Мои дети непослушные! Они балованные, неугомонные, вредные. И меня это очень радует!



Я могу долго уговаривать свою ораву собирать игрушки, а потом, вспомнив, что это нормально и на чём можно сыграть («ну что ж, так мы не успевает почитать на ночь книгу», «дети, кажется, мы с вами не успеваем попить молочка с финиками..» и т.д.), пожинать плоды своего интеллектуального труда.



Я хорошо помню, как быстро и сразу собирали игрушки в детском доме малыши, которым и трёх лет-то ещё не было. Наблюдавшие эту картину другие взрослые были в полном восторге от покорности этих детей, у меня же при виде всего этого сжималось сердце. Я понимала, что за этим стоит.



- Хорошо, - кто-то скажет, но как же тогда без крика и ремня справляться с непослушными детьми?



По моему мнению, особого секрета здесь нет, надо чувствовать своих детей, понимать их возрастной этап и просто разговаривать.



- Дети, - говорю я своим, - мы сейчас с вами идём на речку. Мама одна, и маме будет тяжело, если вы не будете её слушаться. Давайте договоримся, что вы будете помогать своей маме, хорошо?

- Хорошо! - в три голоса кричат мне мои малыши.

Через минут десять они забудут про своё обещание, и я периодически буду им его напоминать.



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