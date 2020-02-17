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Новый проект ПАИ «К счастью»: Должны ли дети быть послушными
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Общество

Новый проект ПАИ «К счастью»: Должны ли дети быть послушными

Редакция Псковского агентства информации дает старт новому яркому проекту - «К счастью».

Его автор - Ольга Щербакова. Ей 34 года, замужем, в прошлом бухгалтер, в настоящем домохозяйка и мама троих детей. 

Фото из личного архива автора.

Этот проект о ней, о ее муже, их детях и о том, насколько наше счастье зависит от нас самих.

Поехали!

В первой публикации размышляем о послушных детях. Так ли это хорошо?

 

Фото из личного архива автора.

Если честно, фраза «Какие у вас послушные дети!» для меня звучит, скорее, как укор, нежели похвала.

Есть такая книга «Послушные или напуганные? Честная книга от ошибках родительского воспитания». Я её не читала, но с автором уже заочно согласна.

Мои дети непослушные! Они балованные, неугомонные, вредные. И меня это очень радует!

Я могу долго уговаривать свою ораву собирать игрушки, а потом, вспомнив, что это нормально и на чём можно сыграть («ну что ж, так мы не успевает почитать на ночь книгу», «дети, кажется, мы с вами не успеваем попить молочка с финиками..» и т.д.), пожинать плоды своего интеллектуального труда.

Я хорошо помню, как быстро и сразу собирали игрушки в детском доме малыши, которым и трёх лет-то ещё не было. Наблюдавшие эту картину другие взрослые были в полном восторге от покорности этих детей, у меня же при виде всего этого сжималось сердце. Я понимала, что за этим стоит.

- Хорошо, - кто-то скажет, но как же тогда без крика и ремня справляться с непослушными детьми?

По моему мнению, особого секрета здесь нет, надо чувствовать своих детей, понимать их возрастной этап и просто разговаривать.

- Дети, - говорю я своим, - мы сейчас с вами идём на речку. Мама одна, и маме будет тяжело, если вы не будете её слушаться. Давайте договоримся, что вы будете помогать своей маме, хорошо?

- Хорошо! - в три голоса кричат мне мои малыши.

Через минут десять они забудут про своё обещание, и я периодически буду им его напоминать.
 

Больше узнать об Ольге и ее методах воспитания мы предлагаем на официальной страничке автора здесь >>>. А еще рекомендуем следить за публикациями на нашем сайте. Кстати, не возбраняется задавать вопросы и комментировать. 

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