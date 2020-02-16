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В Великолукском районе в лесу ищут подростка

В лесном массиве у деревни Липец Великолукского района 16 февраля идут поиски подростка. 15-летний местный житель ушел в лес после ссоры с соседями. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошел 15 февраля в 18:35.

Подросток вышел из дома №13 по улице Школьной и направился в сторону леса. С тех пор он не возвращался и на связь не выходил.

В ведомстве уточнили, что ранее школьник уже уходил из дома. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит.

Поисковые мероприятия проводят сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

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