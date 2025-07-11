В Себежском районе автомобиль «Службы здоровья» вылетел в кювет и протаранил дерево
Автомобиль «Нива» вылетел в кювет и протаранил дерево у деревни Белькино в Себежском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, женщине-водителю стало плохо за рулём и она не справилась с управлением.
Женщине оказывают помощь, решается вопрос о её госпитализации. На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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