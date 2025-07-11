В Себежском районе автомобиль «Службы здоровья» вылетел в кювет и протаранил дерево

10:58, 11 июля 2025, ПАИ

Автомобиль «Нива» вылетел в кювет и протаранил дерево у деревни Белькино в Себежском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, женщине-водителю стало плохо за рулём и она не справилась с управлением.

Женщине оказывают помощь, решается вопрос о её госпитализации. На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.