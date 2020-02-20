Игорь Сопов: У избиркома Псковской области нет проблемных точек в отношениях с политическими партиями

12:33, 20 февраля 2020, ПАИ

«У избиркома Псковской области нет проблемных точек в отношениях с политическими партиями», - подчеркнул председатель комиссии Игорь Сопов на пресс-конференции 20 февраля. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Сопов рассказал, что в первые дни работы на новой должности организовал встречу с представителями всех политических партий региона, чтобы узнать, что их не устраивает в работе облизбиркома. «В итоге все откликнувшиеся партии удовлетворны работой избиркома, претензий к нам не было. Единственное, коллеги попросили больше информировать о том, что происходит в нашей работе», - уточнил Игорь Сопов.

Именно с этой целью все территориальные комиссии ориентироаны на активную работу по информированию о своей деятельности, в частности, стали работать в социальных сетях.

Относительно внедрения систем электронного голосования в Псковской области Игорь Сопов заметил, что для этого необходимо серьёзное техническое обеспечение и пересмотр законодательства. «Первый такой эксперимент прошёл в прошлом году в Москве и был признан успешным. Знаю, что следующая федеральная избирательная кампания тоже уже будет включать в себя элементы электронного голосования», - отметил председатель облизбиркома, добавив, что проголосовать дома, сидя на диване, пока не получится.