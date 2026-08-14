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Политика

В ЕР предложили защитить автомобилистов от ошибочных штрафов через цифровые сервисы

«Единая Россия» предлагает внести изменения в систему начисления и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, чтобы защитить водителей от ошибочных списаний и упростить процедуру возврата средств. Соответствующее заявление сделал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Фото: ПАИ

По его словам, в партии считают недопустимым, когда водителям спустя годы приходят требования об оплате старых штрафов, а вернуть ошибочно перечисленные деньги практически невозможно.

«Если начисление не подтверждается или произошло по ошибке, средства необходимо возвращать автомобилистам без излишней бюрократии», – подчеркнул Сидякин.

Он отметил, что в официальных приложениях и на сайтах важно предусмотреть отдельное окно для жалоб и оперативной связи с ответственными службами.

«До оплаты человеку нужно показывать фото нарушения, его описание, дату и точное время – этого достаточно, чтобы проверить требование и исключить спорные ситуации», – добавил Сидякин.

По его словам, «Единая Россия» предлагает сделать информацию о штрафах полной, а механизм обратной связи – рабочим и доступным.

«Цифровой сервис призван дать водителю возможность быстро проверить начисление, оспорить ошибку и вернуть деньги в случае необоснованного списания», – резюмировал руководитель центрального исполкома партии.

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