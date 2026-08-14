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Политика

В ЕР выступили за сохранение условий для поступающих в вузы

В «Единой России» считают, что резкое усложнение ЕГЭ или изменение правил учёта олимпиад может навредить поступающим. Партия выступает за точечную настройку системы, а не за революционные перемены, сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения.

Фото: ПАИ

Перед началом нового учебного года «Единая Россия» подводит итоги ЕГЭ и приёмной кампании вместе с родителями и педагогами. Их позиция, по словам заместителя руководителя фракции в Госдуме Евгения Ревенко, должна стать основой для дальнейших решений. «Резкое изменение требований или отмена отдельных преимуществ может серьёзно повлиять на возможности поступающих, поэтому любые корректировки важно проводить постепенно и с учётом их последствий», – пояснил парламентарий.

Задача – сохранить работающие механизмы, исправить выявленные проблемы и сделать путь от школьного экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым, подчеркнул Евгений Ревенко. Эти предложения обсуждаются в рамках подготовки обновлённой Народной программы партии.

«Полностью поддерживаю позицию фракции и коллег: правила игры для выпускников и их семей должны быть стабильными и предсказуемыми. Для Псковской области это особенно чувствительный вопрос. У нас значительная часть школ расположена в малых городах и сельской местности, где ребята готовятся к экзаменам в иных условиях, чем в крупных мегаполисах. Любое резкое усложнение формата ЕГЭ или внезапная перестройка системы учёта олимпиад бьёт в первую очередь именно по таким выпускникам, у которых и без того меньше ресурсов для дополнительной подготовки», – отметил депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Козловский.

При этом, по его словам, точечная настройка необходима, так как в приёмных кампаниях последних лет возникали перекосы, когда отдельные категории олимпиад или дополнительные баллы создавали неравные стартовые условия при конкурсе на бюджетные места. «Важно, чтобы корректировки были именно точечными, а не революционными. Радует, что партия ведёт этот диалог в рамках обновления Народной программы, опираясь на обратную связь от родителей и педагогов», – резюмировал Александр Козловский.

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