Псковский губернатор прокомментировал итоги встречи с Татьяной Голиковой

13:26, 20 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал итоги встречи с Татьяной Голиковой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Несколько дней я работаю в Москве, повестка как обычно достаточно насыщенная», - рассказал Михаил Ведерников, отметив, что состоялась встреча с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой. В рамках встречи обсуждались вопросы строительства новых школ на территории Псковской области.

«Я обратился с просьбой оказать содействие в реконструкции тех школ, которые находятся в приграничных районах», - отметил губернатор. В частности, речь идет о школах Себежского, Пыталовского и Печорского районов.

Кроме того, обсудили вопросы здравоохранения и заявки, которые регион подает на участие в программе реформирования первичного звена здравоохранения. Татьяна Голикова пообещала оказать помощь и поддержку.