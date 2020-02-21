В марте псковский спектакль «Ревизор» едет на «Золотую маску» в Москву

13:58, 21 февраля 2020, ПАИ

Спектакль Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина «Ревизор» этой весной будет представлен на суд зрителей и жюри в Москве, на фестивале Национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Из-за повышенного интереса столичных зрителей к псковской постановке запланировано два показа спектакля. «Ревизор» будет идти на сцене Московского театра юного зрителя 24 и 25 марта.

Cпектакль «Ревизор», поставленный на псковской сцене в 2018 году петербургским режиссером Петром Шерешевским по мотивам гоголевской комедии, в этом году выдвинут на соискание высшей театральной награды России сразу в пяти номинациях: «Лучший спектакль в драме. Большая форма»; «Лучшая работа режиссера» – Петр Шерешевский; «Лучшая мужская роль» – Евгений Терских за роль Городничего; «Лучшая женская роль второго плана» – Дарья Чураева за роль Марьи Антоновны; « Лучшая мужская роль второго плана» – Виктор Яковлев за роль Земляники. Кстати, для заслуженного артиста России Виктора Яковлева – это вторая номинация на «Золотую Маску» за два года: в прошлом году он был соискателем главной театральной премии России за работу в спектакле «Река Потудань».

Спектакль участвовал в фестивалях в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, гастролировал в Великих Луках, Новороссийске, Великом Новгороде.

Торжественная церемония вручения наград Национальной театральной премии «Золотая маска» назначена на 15 апреля.