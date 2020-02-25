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Общество

Молодой пскович предстанет перед судом за совершение более 50 наркопреступлений

Еще один пскович предстанет перед судом за совершение более 50 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следователи следственной части областного СУ УМВД России установили, что 8 июня 2018 года 23-летний пскович был вовлечен в организованную группу для получения наркотиков в целях личного потребления и получения доходов от их продажи. Затем с его участием с 1 сентября по 10 ноября 2018 года в состав этой организованной группы вовлекли еще четверых молодых людей.

Обвиняемый забирал из тайников на территории областного центра и Псковского района оптовые партии гашиша, мефедрона и амфетамина, переносил их в свой дом, а затем в квартиру, арендованную другим соучастником. Там он хранил и фасовал для сбыта наркотики, вел их учет, контролировал наличие тайников, передавал расфасованные наркотики соучастникам для последующего сбыта.

Кроме этого, обвиняемый отвечал за выплату им денег, а также перепиской отчитывался перед организатором, который в настоящее время устанавливается.

Молодому человеку было предъявлено обвинение в совершении 4 преступлений, предусмотренных пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1, 11 преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 228.1, 37 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 4 статьи 228.1, 1 преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1, и 1 преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ.

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