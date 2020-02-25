Студент угнал автомобиль в Великих Луках
В Великих Луках 20-летний студент угнал автомобиль Ford Focus, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, ночью 24 февраля на улице Радищева молодой человек забрался в автомашину, принадлежащую 30-летнему местному жителю. После несложных манипуляций студент завел транспорт и уехал.
Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого в угоне. Он дал признательные показания. Угнанная иномарка обнаружена. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.