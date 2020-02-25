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Общество

Масштабный киберспортивный фестиваль «Кубок Простории» пройдет в Пскове 14 марта

Фото Дарьи Хватковой

Масштабный ежегодный киберспортивный фестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 14 марта, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Лучшие киберспортсмены школьной и студенческой лиги покажут свое мастерство в финальные матчах в таких общепризнанных киберспортивных дисциплинах, как командная стратегия Dota 2, шутер Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), аркадный танковый симулятор World of Tanks, симулятор футбола FIFA и коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам Warcraft – Hearthstone.

Фото Дарьи Хватковой

Победители дисциплин Dota2, FIFA и HearthStone выступят на соревнованиях в Великом Новгороде. Призовой фонд «Студенческого дивизиона» составит более 30 тысяч рублей.

Фото Дарьи Хватковой

Кроме этого, для гостей и участников фестиваля подготовлены большой интерактивный квест, соревнования JustDance 2020, панна-футбол, косплей-шоу, выставка инди-разработчиков, настольные игры от клуба «Квокка», выставка моделей стендового моделирования от клуба «Диорама», VR, научные представления, розыгрыш призов и многое другое.

Фото Дарьи Хватковой

Организаторы мероприятия: Псковская региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта», комитет по спорту Псковской области, управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, спортивно-развлекательный парк «Простория», центр науки и спорта «Без Предела», детский технопарк «Кванториум».

Киберфестиваль пройдет при поддержке комитета по образованию Псковской области.

Фото Дарьи Хватковой

Генеральным техническим партнером выступает компания Ростелеком в Новгородской и Псковской областях. Генеральный информационный партнер – Псковское агентство информации.

Начало фестиваля в 14:00, вход свободный. СРП «Простория» расположена по адресу: Псков, Иркутский переулок, 2.

Проект реализуется за средства Фонда президентских гранты, полученные областной федерацией компьютерного спорта в октябре 2019 года.

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