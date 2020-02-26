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Общество

Рабочую группу по восстановлению усадьбы в Волышово создадут в Псковской области

В Псковской области будет создана рабочая группа, которая займется комплексным рассмотрением перспектив по восстановлению, сохранению и дальнейшему использованию усадьбы Строгановых в Волышово. Об этом договорились глава региона Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон на совещании, на котором были рассмотрены основные направления деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В частности, глава региона и митрополит Тихон особое внимание уделили планам по проведению первичных противоаварийных мероприятий, подготовке проекта по консервации объектов усадьбы графа Строганова — ансамбля архитектурных памятников XVIII-XIX веков в деревне Волышово Порховского района. Стороны договорились о создании рабочей группы, которая займется этим вопросом. 

При этом губернатор подчеркнул, что в порядок необходимо приводить и окружающую территорию. Митрополит Тихон заметил, что эти работы будут осуществлены усилиями волонтеров, которые в этом году соберутся в Порховском районе. В их числе будут и профессиональные столичные реставраторы, отметил митрополит.

Ранее Михаил Ведерников заявлял, что для восстановления усадьбы в Волышово требуется порядка 4 млрд рублей. В июне 2018 года усадьба сильно пострадала во время пожара.

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