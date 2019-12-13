В 4 млрд рублей оценили эксперты восстановление усадьбы Волышово

17:38, 13 декабря 2019, ПАИ

Для восстановления усадьбы в Волышово (Порховский район Псковской области) требуется порядка 4 млрд рублей. Такую сумму озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с журналистами 13 декабря. Он уточнил, что это неподъемная сумма для региона, принято решение провести работы по консервации, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего в комплекс входят около 25 объектов. «мы общими усилиями планирует сделать там ежегодный волонтерский лагерь. И параллельно будем искать инвестора, потенциального собственника, которому этот объект будет интересен», - добавил глава региона.

В рамках предстоящих в ближайшее время работ по псковским памятникам, остро нуждающимся в восстановлении и консервации, будут выделены средства и для усадьбы Волышово, уточнил губернатор. Речь идет о консервационных работах.

Усадьба Волышово Порховского района принадлежала Строгановым. Наиболее ранние сведения о ней встречаются в документах 1784 года. До наших дней сохранились усадебный дом, домик княгини, манеж, церковь и ряд других строений. Является объектом культурного наследия федерального значения.

В июне 2018 года усадьба сильно пострадала во время пожара.