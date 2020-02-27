Соревнование изобретателей пройдет в детском технопарке «Кванториум Псков»

12:13, 27 февраля 2020, ПАИ

В детском технопарке «Кванториум Псков» пройдет второй межрегиональный открытый конкурс изобретений и инженерии «Мейкертон». Об этом Псковскому агентству информации сообщила заместитель директора детского технопарка Оксана Петрова.

Мероприятие пройдет с 3 по 5 марта. На соревнование приедут 28 команд из 7 регионов: Псковской, Новгородской, Пензенской, Тверской, Мурманской, Свердловской областей и республики Алтай. Участие принимают школьники и студенты в возрасте 12-18 лет, которые занимаются в региональных детских технопарках «Кванториум» и имеют базовый уровень знаний в работе с оборудованием хайтека.

Участники будут искать оригинальные идеи и создавать прототипы по 5 направлениям: Medic (медицинские технологии, ортопедия, протезирование), Furniture (изобретения для дома, кухни, ванной, предметы быта и др.), Mechanic Art (техно искусство, промышленный дизайн, high-tech сувениры и др.), Toys (развивающие игры для детей, игрушки и головоломки и др.) и Tools (станки, инструменты, приспособления и др.)

Открытие мейкертона состоится 3 марта с 10:00 до 10:30. 5 марта с 15:00 до 17:00 пройдет презентация проектов. В этот же день с 17:30 до 18:00 будут подведены итоги.