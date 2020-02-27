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Политика

Пост председателя КУГИ Псковской области покидает Лариса Васильева

Лариса Васильева покидает пост председателя комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) Псковской области. Исполнение обязанностей руководителя возложены на первого заместителя председателя Наталью Серебренникову, сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.

Лариса Васильева возглавляла КУГИ с августа 2017 года, до этого работала руководителем Территориального управления Росимущества в Псковской области.

Известно, что она покидает пост с формулировкой «по собственному желанию».

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