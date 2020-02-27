Полномочия органов госвласти в сфере обращения с животными закрепили в законодательстве Псковской области

13:44, 27 февраля 2020, ПАИ

Депутаты областного Собрания на 40-й сессии приняли закон «О полномочиях органов государственной власти области в области обращения с животными», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель областного комитета по ветеринарии Вера Баданина сообщила, что региональный нормативный правовой акт, разработанный в связи с принятием федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяет компетенции органов госвласти в данной сфере, включая полномочия по надзору и организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

За уполномоченным органом исполнительной власти закрепляются обязанности по установлению норм содержания животных в приютах и порядка обращения с животными, не имеющими владельцев, утверждению перечня дополнительных сведений о поступивших в приют животных и порядка размещения этой информации в интернете, предъявлению требований к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим отлов безнадзорных животных, в том числе, о представлении бесплатно копий видеозаписей процесса отлова животных. При этом принятый закон не устанавливает новые и не изменяет предусмотренные ранее обязанности для субъектов предпринимательской деятельности.

Одновременно с принятием закона «О полномочиях органов государственной власти области в области обращения с животными» признан утратившим силу областной закон от 2009 года «О содержании и защите домашних животных».