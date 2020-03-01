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Политика

Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области

1 марта хаккеры взломали страницу псковского губернатора в Instagram.

1 марта хаккеры взломали официальный аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерников в Instagram.

Серия постов с государственным флагом Турции появилась менее чем за полчаса.

Буквально за полчаса была размещена серия постов с турецким флагом.

Этому предшествовала атака в комментариях. Неизвестные размещали турецкий флаги, не сопровождая их каким-либо текстом. Глава региона тогда назвал это «спланированной атакой, которая явно носит деструктивный характер».

К этому моменту атака остановлена, все посты хаккеров удалены. Исчез и пост, в котором глава губернатор впервые сообщил об атаке. 

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