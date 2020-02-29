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Общество

Сетевые «тролли» атаковали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области

Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Instagram атаковали сетевые «тролли». Об этом в социальной сети сообщил глава региона.

В последнее время в комментариях под постами губернатора сетевые злоумышленники размещали турецкие флаги. «Очень много вопросов в директ по поводу обилия турецких флагов в комментариях под моими постами. Очевидно, что это спланированная атака, которая явно носит деструктивный характер», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что находится в тесном взаимодействии с соответствующими структурами. «Уверен, что в ближайшее время с этой историей они профессионально разберутся», – добавил он.

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