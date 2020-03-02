Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram

18:29, 02 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников (@m.v_007) занимает пятую строчку в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram за 24 февраля – 1 марта, сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций. За неделю глава региона разместил 32 поста и две истории.

Гу­бер­на­тор Хан­ты-Ман­сий­ско­го АО – Югра На­та­лья Ко­ма­ро­ва @nv__komarova, раз­ме­стив­шая 10 по­стов, 47 ма­те­ри­а­лов в «ис­то­ри­ях» и два­жды вы­хо­див­шая в «пря­мой эфир» с под­пис­чи­ка­ми на про­шед­шей неде­ле (24 фев­ра­ля – 1 мар­та 2020 года), со­хра­ня­ет пер­вое ме­сто в рей­тин­ге ак­тив­но­сти глав субъ­ек­тов РФ в Instagram.

На вто­рой по­зи­ции – гу­бер­на­тор Мур­ман­ской об­ла­сти Ан­дрей Чи­бис @chibis.andrey, ко­то­рый на про­шед­шей неде­ле опуб­ли­ко­вал 9 по­стов, 44 «ис­то­рии» и про­вел два «пря­мых эфи­ра».

Тре­тье ме­сто за­ни­ма­ет гла­ва Рес­пуб­ли­ки Тува Шол­бан Кара-оол @sholban_karaool (32 по­ста, 4 «ис­то­рии»).

На последнем, 42-м месте, с одним постом в неделю разместился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На минувшей неделе внимание к аккаунту губернатора Псковской области было привлечено и хакерской атакой. 1 марта неизвестные разместили в его Instagram шесть постов.