Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников (@m.v_007) занимает пятую строчку в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram за 24 февраля – 1 марта, сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций. За неделю глава региона разместил 32 поста и две истории.
Губернатор Ханты-Мансийского АО – Югра Наталья Комарова @nv__komarova, разместившая 10 постов, 47 материалов в «историях» и дважды выходившая в «прямой эфир» с подписчиками на прошедшей неделе (24 февраля – 1 марта 2020 года), сохраняет первое место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram.
На второй позиции – губернатор Мурманской области Андрей Чибис @chibis.andrey, который на прошедшей неделе опубликовал 9 постов, 44 «истории» и провел два «прямых эфира».
Третье место занимает глава Республики Тува Шолбан Кара-оол @sholban_karaool (32 поста, 4 «истории»).
На последнем, 42-м месте, с одним постом в неделю разместился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
На минувшей неделе внимание к аккаунту губернатора Псковской области было привлечено и хакерской атакой. 1 марта неизвестные разместили в его Instagram шесть постов.