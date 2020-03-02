0
18:29
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
17:23
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
15:55
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
11:42
Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
19:04
Председатели сменяются в девяти ТИКах Псковской области
19:01
Сергей Кулаков стал заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области
15:56
Председатель Псковского областного Собрания назвал успешной работу по реализации нацпроектов в регионе
Еще новости
Политика

Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников (@m.v_007) занимает пятую строчку в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram за 24 февраля – 1 марта, сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций. За неделю глава региона разместил 32 поста и две истории.

Гу­бер­на­тор Хан­ты-Ман­сий­ско­го АО – Югра  На­та­лья Ко­ма­ро­ва @nv__komarova, раз­ме­стив­шая 10 по­стов, 47 ма­те­ри­а­лов в «ис­то­ри­ях» и два­жды вы­хо­див­шая в «пря­мой эфир» с под­пис­чи­ка­ми на про­шед­шей неде­ле (24 фев­ра­ля – 1 мар­та 2020 года), со­хра­ня­ет пер­вое ме­сто в рей­тин­ге ак­тив­но­сти глав субъ­ек­тов РФ в Instagram.

На вто­рой по­зи­ции – гу­бер­на­тор Мур­ман­ской об­ла­сти Ан­дрей Чи­бис @chibis.andrey, ко­то­рый на про­шед­шей неде­ле опуб­ли­ко­вал 9 по­стов, 44 «ис­то­рии» и про­вел два «пря­мых эфи­ра».

Тре­тье ме­сто за­ни­ма­ет гла­ва Рес­пуб­ли­ки Тува Шол­бан Кара-оол @sholban_karaool (32 по­ста, 4 «ис­то­рии»).

На последнем, 42-м месте, с одним постом в неделю разместился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На минувшей неделе внимание к аккаунту губернатора Псковской области было привлечено и хакерской атакой. 1 марта неизвестные разместили в его Instagram шесть постов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
02 марта 2020
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
02 марта 2020
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
02 марта 2020
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
01 марта 2020
Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области 1
Председатели сменяются в девяти ТИКах Псковской области
28 февраля 2020
Председатели сменяются в девяти ТИКах Псковской области
Сергей Кулаков стал заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области
28 февраля 2020
Сергей Кулаков стал заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области
Председатель Псковского областного Собрания назвал успешной работу по реализации нацпроектов в регионе
27 февраля 2020
Председатель Псковского областного Собрания назвал успешной работу по реализации нацпроектов в регионе
Заседание 35-ой сессии Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2020
Заседание 35-ой сессии Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...