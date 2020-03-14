0
14:01
Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию
14:14
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране
13:00
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
16:57
Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
16:26
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
13:57
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
17:11
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
Еще новости
Политика

Поддержку Валентине Терешковой высказал депутат Госдумы Александр Козловский

«Считаю недопустимым преследования, а подчас и откровенную травлю #ВалентиныТерешковой», - написал на своей странице в социальных сетях депутат Госдумы, секретарь отделения партии «Единая Россия» в Псковской области Александр Козловский. 

Он подчеркнул, что «с сожалением и осуждением наблюдает за тем, как в соцсетях и отдельных СМИ развернулась черная пиар-кампания против коллеги, уважаемого и заслуженного человека, легендарной женщины-космонавта #ВалентиныТерешковой».

«Её вклад в мировую историю освоения космоса останется навечно в памяти всего человечества. Общественная и депутатская деятельность этой женщины служит примером бескорыстного служения нашему народу и Отечеству. Ей благодарно бесчисленное множество людей, которым Валентина Владимировна помогала в самых трудных жизненных ситуациях», - написал он. 

Депутат Государственной Думы подчеркнул, что с Валентиной Терешковой можно спорить и не соглашаться с ее заявлениями, отвергать ее мнение. «Но давить человека откровенным троллингом ‒ это крайне подло и бесчеловечно», - отметил он. 

Как рассказали Псковскому агентству информации в региональном отделении партии, Александр Козловский рекомендовал всем критикам прийти 22 апреля и высказаться при принятии поправок в Конституцию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Голосование по поправкам в Конституцию
Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию Совет Федерации утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию России Руководитель псковского профсоюза работников образования: Обновленная Конституция должна быть надежной и современной Все регионы России поддержали закон о внесении поправок в Конституцию Председатель Псковского профсоюза работников здравоохранения: Поправки к Конституции дают большие возможности регионам 87% жителей России информированы о голосовании по поправкам в Конституцию Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России Законодательный комитет Псковского облсобрания рекомендовал поддержать поправки к Конституции России Поправки в Конституцию одобрил Совет Федерации
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию
14 марта 2020
Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране
12 марта 2020
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране 1
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
12 марта 2020
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
11 марта 2020
Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
11 марта 2020
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
11 марта 2020
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
08 марта 2020
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
Игорь Сопов выступил на II Общероссийском электоральном медиафоруме
06 марта 2020
Игорь Сопов выступил на II Общероссийском электоральном медиафоруме

Идет загрузка...