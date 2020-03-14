Поддержку Валентине Терешковой высказал депутат Госдумы Александр Козловский

21:09, 14 марта 2020, ПАИ

«Считаю недопустимым преследования, а подчас и откровенную травлю #ВалентиныТерешковой», - написал на своей странице в социальных сетях депутат Госдумы, секретарь отделения партии «Единая Россия» в Псковской области Александр Козловский.

Он подчеркнул, что «с сожалением и осуждением наблюдает за тем, как в соцсетях и отдельных СМИ развернулась черная пиар-кампания против коллеги, уважаемого и заслуженного человека, легендарной женщины-космонавта #ВалентиныТерешковой».

«Её вклад в мировую историю освоения космоса останется навечно в памяти всего человечества. Общественная и депутатская деятельность этой женщины служит примером бескорыстного служения нашему народу и Отечеству. Ей благодарно бесчисленное множество людей, которым Валентина Владимировна помогала в самых трудных жизненных ситуациях», - написал он.

Депутат Государственной Думы подчеркнул, что с Валентиной Терешковой можно спорить и не соглашаться с ее заявлениями, отвергать ее мнение. «Но давить человека откровенным троллингом ‒ это крайне подло и бесчеловечно», - отметил он.

Как рассказали Псковскому агентству информации в региональном отделении партии, Александр Козловский рекомендовал всем критикам прийти 22 апреля и высказаться при принятии поправок в Конституцию.