В Госдуме предложили обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию

14:33, 10 марта 2020, ПАИ

Депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию, сообщает РИА Новости.

По её словам, после вступления в силу обновленной Конституции необходимо снять ограничение президентских сроков, чтобы действующий глава государства Владимир Путин, как и любой другой гражданин, имел право избираться на пост президента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ отметил, что поправку о возможности президента России Владимира Путина идти на следующие выборы нужно обсудить с ним самим.

Конституционные изменения анонсировал президент РФ Владимир Путин в середине января. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.