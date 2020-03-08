0
17:11
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
17:19
Игорь Сопов выступил на II Общероссийском электоральном медиафоруме
17:36
Председатель и специалисты Избирательной комиссии Псковской области принимают участие в Общероссийском электоральном медиафоруме
22:36
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
18:54
Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Псковской области
18:29
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
17:23
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
Еще новости
Политика

В Госдуме предложили обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию

Депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию, сообщает РИА Новости.

По её словам, после вступления в силу обновленной Конституции необходимо снять ограничение президентских сроков, чтобы действующий глава государства Владимир Путин, как и любой другой гражданин, имел право избираться на пост президента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ отметил, что поправку о возможности президента России Владимира Путина идти на следующие выборы нужно обсудить с ним самим.

Конституционные изменения анонсировал президент РФ Владимир Путин в середине января. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Голосование по поправкам в Конституцию
Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Владимир Путин согласился обнулить свои президентские сроки, если это поддержит Конституционный суд Владимир Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму Госдума отклонила поправки о запрете президенту и министрам иметь недвижимость за рубежом Владимир Путин приехал в Госдуму для обсуждения поправки о сроках президентства Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции» Голосование по поправкам в Конституцию не планируется переносить из-за коронавируса Госдума РФ рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах Поправка к Конституции России о детях будет скорректирована Владимир Жириновский предложил после обновления Конституции провести досрочные парламентские выборы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
08 марта 2020
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
Игорь Сопов выступил на II Общероссийском электоральном медиафоруме
06 марта 2020
Игорь Сопов выступил на II Общероссийском электоральном медиафоруме
Председатель и специалисты Избирательной комиссии Псковской области принимают участие в Общероссийском электоральном медиафоруме
05 марта 2020
Председатель и специалисты Избирательной комиссии Псковской области принимают участие в Общероссийском электоральном медиафоруме
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
04 марта 2020
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Псковской области
03 марта 2020
Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Псковской области
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
02 марта 2020
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
02 марта 2020
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
02 марта 2020
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020

Идет загрузка...