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Политика

Кандидатуру Аркадия Мурылева на должность бизнес-омбудсмена Псковской области поддержала профильная комиссия

Комиссия по проведению отбора кандидатов на замещение должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области единогласно поддержала кандидатуру Аркадия Мурылева на должность бизнес-омбудсмена Псковской области. Об этом с заседания, проводимого 17 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев напомнил присутствующим, что в качестве кандидатов на замещение должности были выдвинуты действующий бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев и председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов. По итогам заседания Общественного совета при комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области поддержку получил Аркадий Мурылев, набрав наибольшее количество голосов, в то время как Игорь Романов — всего один голос.

Руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев подчеркнул, что Аркадий Мурылев пользуется большой поддержкой, он «системный чиновник» и «открыт для бизнеса». «Он этого достоин, он справится с этой задачей», - заверил Сергей Дмитриев.

Председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ в Псковской области, президент торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов также поддержал кандидатуру Аркадия Мурылева и подчеркнул, что он «человек принципиальный и на своем месте».

«Мы всегда с Аркадием Мурылевым находим общий язык. Несмотря на свои предубеждения политические, он отметает их и четко работает», - заключил член комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Андрей Корнев.

Члены комиссии единогласно поддержали кандидатуру Аркадия Мурылева на замещение должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области. Его кандидатуру рекомендуют губернатору Псковской области для внесения на рассмотрение Псковского областного Собрания.

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