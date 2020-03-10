Общественный совет поддержал Аркадия Мурылева на должность регионального бизнес-омбудсмена

16:49, 10 марта 2020, ПАИ

Общественный совет при комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области поддержал кандидатуру действующего бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева на должность уполномоченного по правам предпринимателей Псковской области. Об этом с расширенного заседания совета, которое проходит 10 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Второй кандидат на этот пост - председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов - получил лишь один голос.

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в начале заседания отметил, что поступившие от кандидатов документы оформлены надлежащим образом. Затем состоялось публичное обсуждение кандидатов, которые представили программы своих действий.

Аркадий Мурылев довел до присутствующих итоги своей деятельности за прошедшие пять лет. Он отметил, что с 2015 года рассмотрел более 500 устных и письменных обращений. По его словам, количество жалоб и обращений увеличивается, поскольку о деятельности бизнес-омбудсмена узнают всё больше.

Аркадий Мурылев рассказал, что удалось выиграть ключевые суды, при этом ведется регулярная работа по совершенствованию законодательства, в том числе налогового. Также проведено девять заседаний консультационно-экспертного совета при бизнес-омбудсмене.

«Установлено продуктивное взаимодействие с органами власти региона, ежегодно по предложениям издаются поручения губернатора», — продолжил Аркадий Мурылев. Он напомнил, что проводятся ежегодные встречи с предпринимательским сообществом, сформирован индекс административного давления в регионе.

В своем докладе он обратил внимание на то, что за время его деятельности были выработаны приоритетные направления. Одними из них стали работа с обращениями, проведение выездных мероприятий, анализ проблем бизнеса в Псковской области, мониторинг регионального законодательства, ежегодное внесение предложений по совершенствованию законодательства на региональном и федеральном уровнях.

Говоря о планах, Аркадий Мурылев отметил, что намерен, помимо прочего, провести совместную работу с органами власти в части изменения налогового законодательства.

Кроме этого, он отметил в регионе низкий уровень правовой грамотности, поскольку многие начинают заниматься бизнесом, не оценивая риски. «Не совсем готовые, чтобы просчитать», — пояснил бизнес-омбудсмен. По его мнению, обучающие семинары нужно проводить чаще.

Ежегодной проблемой бизнеса Аркадий Мурылев назвал налоговую нагрузку, высокие тарифы на электроэнергию и работу с контрольно-надзорными органами.

Отвечая на вопрос о том, почему кандидатов на пост бизнес-омбудсмена всего двое, Аркадий Мурылев сообщил, что это может быть связано с «непониманием должности». «Люди не видят себя в этой должности. Это серьезная ответственность, нужно иметь какой-то предпринимательский опыт и готовность расстаться с бизнесом. Заработная плата здесь не первичный фактор для принятия решения», — добавил он.

Игорь Романов в своем выступлении рассказал об административном давлении на бизнес. Кроме этого, он отметил, что необходима грантовая и государственная поддержка предпринимателей. По его словам, его кандидатуру поддерживают более полусотни предпринимателей.

«Я за то, чтобы в Псковской области развивался бизнес», - отметил Игорь Романов и добавил, что он поддерживает запуск новых производств в регионе, поскольку они дадут новые необходимые рабочие места.

Игорь Романов пояснил, что если станет бизнес-омбудсменом, то добровольно снимется с выборов главы Печорского района.

Решение о том, какая из представленных кандидатур будет вноситься на рассмотрение Псковского областного Собрания, по итогам работы Общественного совета примет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.