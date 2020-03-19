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Дмитрий Шахов: Поправки к Конституции могут способствовать улучшению благосостояния граждан

Дмитрий Шахов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

Поправки к Конституции могут способствовать улучшению благосостояния граждан, считает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. 

«Поправки направлены на улучшение праворегулирования», - сказал он в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Все предложенные инициативы - это существенные элементы назревших изменений, особое место среди них занимают те, которые направлены на оказание помощи социально незащищенной категории граждан. 

«Это касается пенсионеров, работников, получающих социальные выплаты, многодетных семей», - отметил уполномоченный по правам человека в регионе.

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