Дмитрий Шахов: Поправки к Конституции могут способствовать улучшению благосостояния граждан
Поправки к Конституции могут способствовать улучшению благосостояния граждан, считает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.
«Поправки направлены на улучшение праворегулирования», - сказал он в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.
Все предложенные инициативы - это существенные элементы назревших изменений, особое место среди них занимают те, которые направлены на оказание помощи социально незащищенной категории граждан.
«Это касается пенсионеров, работников, получающих социальные выплаты, многодетных семей», - отметил уполномоченный по правам человека в регионе.