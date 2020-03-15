Санаторий в Островском районе готов принимать людей, контактировавших с носителями коронавируса

14:13, 15 марта 2020, ПАИ

Боксы для наблюдения за пациентам, контактировавшими с заражёнными коронавирусом людьми, организовали в детском санатории «Гороховое озеро» в Островском райне. 14 марта с инспекцией там побывала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, сообщили Псковскому агентству информации в комитете.

Планируется, что в помещениях санатория смогут разместиться 32 человека. Для них уже подготовлены специальные боксы с отдельным выходом и входом, с персональным санузлом. Здесь также всё готова для забора анализов на коронавирус.

В Островский район будут привозить лишь тех людей, которые контактировали с носителями или возможными носителями коронавируса, но при этом они не могут обеспечить себе домашний карантин. Например, это касается приезжих из Москвы или других российских городов.

В Псковской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, однако в соседних Эстонии и Латвии зараженных уже несколько десятков, поэтому правительства этих стран приняли решения закрыть границы. В Эстонию с 17 марта смогут въехать только граждане Эстонии и жители страны, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание, например, обладатели серых паспортов. А также те иностранцы и иностранные граждане, члены семьи которых живут в Эстонии.

Латвия также закрывает границы с 17 марта.