0
16:38
Школы Псковской области переходят на дистанционное обучение
14:13
Санаторий в Островском районе готов принимать людей, контактировавших с носителями коронавируса
13:47
Блогер Илья Варламов анонсировал визит в Псков
13:36
Студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение
13:09
Аэропорт Пскова показался уютным певцу Каю Метову
10:42
Эстония закрывает границу из-за коронавируса
09:00
О своём визите в образовательный центр «Сириус» расскажет врио ректора ПсковГУ в эфире ПАИ-live
Еще новости
Общество

Санаторий в Островском районе готов принимать людей, контактировавших с носителями коронавируса

Надежда Рагозина (в центре). Фото газеты "Островские вести"

Боксы для наблюдения за пациентам, контактировавшими с заражёнными коронавирусом людьми, организовали в детском санатории «Гороховое озеро» в Островском райне. 14 марта с инспекцией там побывала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, сообщили Псковскому агентству информации в комитете.

Фото газеты "Островские вести"

Планируется, что в помещениях санатория смогут разместиться 32 человека. Для них уже подготовлены специальные боксы с отдельным выходом и входом, с персональным санузлом. Здесь также всё готова для забора анализов на коронавирус.

В Островский район будут привозить лишь тех людей, которые контактировали с носителями или возможными носителями коронавируса, но при этом они не могут обеспечить себе домашний карантин. Например, это касается приезжих из Москвы или других российских городов.

Фото газеты "Островские вести"

В Псковской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, однако в соседних Эстонии и Латвии зараженных уже несколько десятков, поэтому правительства этих стран приняли решения закрыть границы. В Эстонию с 17 марта смогут въехать только граждане Эстонии и жители страны, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание, например, обладатели серых паспортов. А также те иностранцы и иностранные граждане, члены семьи которых живут в Эстонии.

Латвия также закрывает границы с 17 марта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Школы Псковской области переходят на дистанционное обучение Студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение С 17 марта Латвия останавливает пассажирские перевозки за пределы страны Из-за коронавируса приостановлено железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдавией Эксперт: Россияне не боятся коронавируса, потому что закалены более серьёзными испытаниями Эстония закрывает границу из-за коронавируса Разработанные в России диагностические системы определяют наличие коронавируса за 2-4 часа 14 новых случаев коронавируса выявили в России Специальный раздел про коронавирус появился на сайте Минздрава России Минпросвещения РФ рекомендовало всем школам перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Школы Псковской области переходят на дистанционное обучение
15 марта 2020
Школы Псковской области переходят на дистанционное обучение
Санаторий в Островском районе готов принимать людей, контактировавших с носителями коронавируса
15 марта 2020
Санаторий в Островском районе готов принимать людей, контактировавших с носителями коронавируса
Блогер Илья Варламов анонсировал визит в Псков
15 марта 2020
Блогер Илья Варламов анонсировал визит в Псков
Студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение
15 марта 2020
Студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение
Аэропорт Пскова показался уютным певцу Каю Метову
15 марта 2020
Аэропорт Пскова показался уютным певцу Каю Метову
Эстония закрывает границу из-за коронавируса
15 марта 2020
Эстония закрывает границу из-за коронавируса
О своём визите в образовательный центр «Сириус» расскажет врио ректора ПсковГУ в эфире ПАИ-live
15 марта 2020
О своём визите в образовательный центр «Сириус» расскажет врио ректора ПсковГУ в эфире ПАИ-live
Участки улиц Гражданской и Яна Фабрициуса закроют в Пскове на два месяца
14 марта 2020
Участки улиц Гражданской и Яна Фабрициуса закроют в Пскове на два месяца

Идет загрузка...