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Общество

Сроки сессии могут быть сдвинуты в вузах России из-за коронавируса

В целях профилактики распространения коронавируса вузы России могут перенести сроки сессии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на методические рекомендации Минобрнауки РФ.

16 марта ведомство рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено постоянно контролировать реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе организацию замеров температуры на входе в учреждения. Ведущие вузы России открыли для студентов бесплатный доступ к онлайн-курсам.

«Да, сроки сессии можно перенести, однако необходимо соблюсти право студентов на каникулы с учетом общей продолжительности каникул не более 10 недель», - говорится в документе.

На основании указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 16 марта и до особого распоряжения в регионе запрещены массовые мероприятия, в том числе делового, спортивного, культурного и развлекательного характера.

С 16 марта в Псковской области студенты также переведены на дистанционное обучение, а у школьников начались досрочные каникулы Учреждения культуры в регионе отказались от массовых мероприятий. При этом, по имеющейся информации, в Псковской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

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