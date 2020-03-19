Попавшую под машину в Псковском районе беременную лосиху застрелят

16:31, 19 марта 2020, ПАИ

Беременную лосиху, которую сбил автомобиль Chevrolet в Псковском районе, застрелят, пишет газета «Псковская правда».

Животное было сбито 19 марта около 13:50 у деревни Знаменка на Гдовском шоссе. В настоящий момент лосиха жива, однако её собираются застрелить, чтобы не мучалась.

Ехавшие в автомобиле люди не пострадали. Однако машина получила значительные повреждения: разбит дефлектор, глубокие вмятины на капоте, вогнуто внутрь салона лобовое стекло с частью крыши автомобиля, отломлено левое зеркало заднего вида.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.