Для сидящих на карантине российские музыканты проведут онлайн-фестиваль

12:54, 20 марта 2020, ПАИ

Онлайн-фестиваль для сидящих на карантине организуют российские музыканты. В число участников вошли такие группы как «Ногу Свело!», Uma2rman, а также исполнители Светлана Сурганова и Алексей Кортнев, передает ТАСС.

Рок-, инди- и поп-исполнители выступят в поддержку музыкальной индустрии. Пройдет мероприятие 3 апреля. Причиной стали десятки отмененных концертов и туров.

Участники онлайн-фестиваля смогут слушать музыку, подпевать исполнителям и танцуя.

Главным посылом акции станет призыв не сдавать билеты на перенесенные мероприятия, чтобы поддержать музыкантов. Площадка и время начала онлайн-концерта будут объявлены на сайте инициатора проекта екатеринбургского «Телеклуб Form». Марафон поддерживают концертные клубы Москвы и Санкт-Петербурга.

Власти всех 85 регионов страны приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса, в связи с этим школы и вузы были переведены на дистанционную форму обучения, отменены спортивные, массовые мероприятия.