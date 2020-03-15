Школы Псковской области переходят на дистанционное обучение
Школы Псковской области переходят на дистанционное обучение, решение об этом принято по итогам заседания регионального штаба по профилактике и борьбе с коронавирусом в воскресенье, 15 марта, сообщили Псковскому агентству информации источники в администрации области.
Днём ранее Министерство просвещения рекомендовало властям регионов России перевести учеников на дистанционное обучение.
Ранее сообщалось о том, что на дистанционное обучение с 16 марта переведён Псковский государственный университет. Такое решение в целях профилактики распространения коронавируса приняла врио ректора вуза Наталья Ильина.