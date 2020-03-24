Пропавшую пожилую жительницу Пскова обнаружили погибшей

13:09, 24 марта 2020, ПАИ

Пропавшую 23 марта пожилую жительницу Пскова Антонину Шевелёву днем 24 марта обнаружили погибшей, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На месте происшествия работают следователи и полицейские. Причину смерти 81-летней псковички установят судебно-медицинские эксперты.

В пресс-службе СУ СК России по Псковской области сообщили, что тело женщины обнаружил на дороге у лесного массива за микрорайоном Любятово случайный прохожий. Видимых признаков насильственной смерти нет.

Женщина ушла из дома на улице Гражданской около 14:00 23 марта. К ее поискам были подключены полицейские и волонтеры.