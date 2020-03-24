0
11:55
В Псковской области пресекли деятельность группировки, торговавших данными кредиток
09:00
В Великих Луках автомобиль съехал в кювет и перевернулся, пострадали 3 человека
20:51
Престарелую Антонину Шевелёву разыскивают родственники в Пскове
09:03
Пьяный водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе (ФОТО)
16:55
Перебегающего дорогу лося едва не сбили машины в Псковском районе (ВИДЕО)
15:49
Полицейские обнародовали фотографии с места наезда автомобиля на женщину в Дно
12:17
Пскович за рулем протаранил четыре автомобиля (ВИДЕО)
Еще новости
Происшествия

Сын до смерти забил мать в Пскове

Сын забил до смерти свою мать в одной из квартир на улице Ижорского батальона в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Трагедия произошла 19 марта в результате конфликта, в ходе которого сын нанес множественные удары по голове и туловищу матери. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Ее тело обнаружил старший сын 21 марта.

В тот же день подозреваемого, который выпивал спиртное в одной из соседних квартир, задержали полицейские. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 УК РФ), а также изолировали от общества.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В Псковской области пресекли деятельность группировки, торговавших данными кредиток
24 марта 2020
В Псковской области пресекли деятельность группировки, торговавших данными кредиток
В Великих Луках автомобиль съехал в кювет и перевернулся, пострадали 3 человека
24 марта 2020
В Великих Луках автомобиль съехал в кювет и перевернулся, пострадали 3 человека
Престарелую Антонину Шевелёву разыскивают родственники в Пскове
23 марта 2020
Престарелую Антонину Шевелёву разыскивают родственники в Пскове
Пьяный водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе (ФОТО)
23 марта 2020
Пьяный водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе (ФОТО)
Перебегающего дорогу лося едва не сбили машины в Псковском районе (ВИДЕО)
22 марта 2020
Перебегающего дорогу лося едва не сбили машины в Псковском районе (ВИДЕО)
Полицейские обнародовали фотографии с места наезда автомобиля на женщину в Дно
22 марта 2020
Полицейские обнародовали фотографии с места наезда автомобиля на женщину в Дно
Пскович за рулем протаранил четыре автомобиля (ВИДЕО)
22 марта 2020
Пскович за рулем протаранил четыре автомобиля (ВИДЕО)
Четыре припаркованные машины повредил водитель на улице Технической в Пскове (ФОТО)
21 марта 2020
Четыре припаркованные машины повредил водитель на улице Технической в Пскове (ФОТО)

Идет загрузка...