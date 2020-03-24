Сын до смерти забил мать в Пскове

17:40, 24 марта 2020, ПАИ

Сын забил до смерти свою мать в одной из квартир на улице Ижорского батальона в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Трагедия произошла 19 марта в результате конфликта, в ходе которого сын нанес множественные удары по голове и туловищу матери. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Ее тело обнаружил старший сын 21 марта.

В тот же день подозреваемого, который выпивал спиртное в одной из соседних квартир, задержали полицейские. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 УК РФ), а также изолировали от общества.