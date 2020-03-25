На Рижском проспекте в Пскове автомобиль снес забор между дорогой и тротуаром (ФОТО)
В Пскове у дома №57В по Рижскому проспекту произошло столкновение двух автомобилей, передает с места событий корреспондент Псковского агентства информации. Одна из машин вылетела с проезжей части и протаранила забор, отделяющий тротуар от дороги. Металлическая конструкция оказалась основательно деформированной, к тому же автомобиль продавил ее в сторону тротуара.
По предварительным данным, в результате ДТП люди не пострадали.
На месте работают сотрудники ДПС, выясняют обстоятельства произошедшего.