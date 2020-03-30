Распространить всеобщий режим самоизоляции на всю Россию предложили в правительстве

09:55, 30 марта 2020, ПАИ

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил распространить режим обязательной самоизоляции на всех граждан России, проработать во всех регионах страны введение аналогичных Москве и Подмосковью мер. Как пишет «Коммерсантъ», об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

По словам Михаила Мишустина, главная задача сейчас — работать на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавируса COVID-19. «Шаги, которые предпринимаются [в Москве и Подмосковье — ПАИ], это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», - отметил он.

Премьер также заявил, что правительство одобрило инициативу о введении административной ответственности за нарушение режима карантина. «Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других», - добавил Михаил Мишустин.

В Псковской области официально зарегистрирован один случай смерти от коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что 420 жителей Псковской области ожидают результата проб на коронавирус. Накануне в Псковской области вышел измененный указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции».

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 723,3 тысяч человек. Почти 34 тысячи человек умерли, ещё 151,8 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.