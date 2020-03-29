420 жителей Псковской области ждут результата проб на коронавирус

15:04, 29 марта 2020, ПАИ

Результаты проб на коронавирус ждут 420 жителей Псковской области. Об этом рассказал главный санитарный врач Псковской области – руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Александр Нестерук 29 марта во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Пробы отдаются в Ленинградскую область, ждем результат», - рассказал Александр Нестерук, отметив, что великолукская лаборатория перегружена, а в псковской очередь.

Лаборатории будут работать в три смены и передавать отчет в оперативный штаб и Роспотребнадзор.

«Цифры меняются стремительно, - добавил Александр Нестерук. – В Псковской области предварительно положительный результат у 11 человек, 6 подтверждены».

10 случаев предварительного заражения в Пскове и один в Великих Луках. Данные требуют перепроверки.

По данным на 28 марта, 810 человек находятся под наблюдением, 155 из которых контактировали с больными. 655 человек вернулись из неблагополучных стран, 8 человек находятся в обсервации. 413 человек были сняты с наблюдения из-за окончания срока. За последние сутки в Псковской области были обследованы 95 человек.