«Городские везут к нам вирус»: Жители Псковской области опасаются дачников из Москвы и Санкт-Петербурга

17:02, 30 марта 2020, ПАИ

Жители традиционных «дачных мест» в Псковской области находятся в ужасе от верениц автомобилей и вагонов «Ласточки» с жителями Москвы и Санкт-Петербурга, которые устремились в регион в надежде переждать корона-карантин в провинции. Большинство местных уверены, что «столичные» все как один заражены коронавирусом, а, значит, и в богоспасаемой Псковской области теперь рукой подать до морового поветрия.

В районных пабликах вроде «Подслушано» разгораются перепалки на тему «понаехали в Псковскую область как будто она резиновая, понавезли заразы». «Прилетает» даже псковичам, которые в связи с объявленными президентом всеобщими каникулами, решили временно вернуться восвояси. Таких либо отговаривают, либо пугают: «Зря едешь, мы заразные» или «Не надо сюда ехать. Наших знакомых развернули обратно в Питер на границе Псковской и Ленинградской областей». Другие занимают более благоразумную и спокойную позицию: «Девушка живёт в посёлке с малых лет, что вы на неё набросились? Уже домой приехать нельзя к родителям?» Третьи уверяют, что никаких кордонов между регионами нет: «Ехали домой в Псковскую область из Питера. Всё ок».

Кордонов и блок-постов, действительно, нет, передвижение между регионами не запрещено. Но, например, несколькими днями ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём указе рекомендовал псковичам не только повременить с поездками за границу, но также без крайней необходимости не покидать пределы региона.

«Ничего против не имею, но все городские везут к нам вирус. Придерживайтесь рекомендаций, посидите дома», - советует заезжим дачникам житель Пушкиногорского района. «Дачники едут, вот их надо было не пускать. Они первые, кто привезёт нам вирус», - вторит «Послушано Плюсса». «Вас послушать так каждый городской - вирусный», - призывает к адекватности земляк пушкиногорца. И дальше ещё десять-двадцать комментариев на эту же тему. Такие диалоги, как под копирку, последние несколько дней происходят в большинстве групп районов, расположенных по краю Псковской области – в Гдовском, Плюсском, Порховском, Стругокрасненском.

Управляющий директор парк-отеля «Имение «Алтунъ» в Новоржевском районе (это всего в 12 км от Пушкинских Гор) Наталья Овчинникова рассказала, что до введения карантинных мер на неделе с 30 марта по 5 апреля заполняемость отеля стремилась к 100%, но теперь все бронирования отменены. «Мы звоним, предупреждаем людей и в ответ получаем кучу негатива: народ требует вернуть предоплату. А вернуть её мы не можем, потому что должны отправить персонал в оплачиваемые выходные. Денег на выплату возвратов нет, ситуация сложная», - констатировала управляющая.

Наталья Овчинникова сокрушается, что из-за происходящего и она, и сотрудники находятся в замешательстве: «Честно говоря, просто не знаем, как быть, мы подрезаны под корень. Сначала думали, что даже в этой ситуации можно будет как-то работать: понаписали кучу инструкций о мерах предосторожности для гостей, расставили повсюду дезинфекторы, убирали несколько раз на дню, даже учёт температуры гостей вели, представляете, не говоря уже про персонал. А чтобы наши гости не пересекались, завтраки носили прямо в номера. Потом вышел этот указ, пришлось отказаться от всего. Теперь мы не знаем, как всё будет. Ж… полная!»



В отеле всё ещё заняты четыре номера, которые были забронированы до всеобщей самоизоляции. Гости доживают положенное время, затем уезжают, и «Имение «Алтунъ» закрывается. Новых заявок от москвичей и петербуржцев пока не поступает, хотя до этого была масса звонков, но всем вовремя отказали.



«Петербург и Москва и так уже тут – тихонечко сидят по дачам, - рассказала Наталья Овчинникова. - Гулянки никакой нет, люди приехали в свои дома и проводят время там. Я сама живу в Пушкинских Горах, и в глаза не бросается, что здесь как-то слишком много приезжих. Всё пусто. Да, в магазинах они появляются, но тоже не сказала бы, что очень много. Приезжие из столиц просто хотят таким образом минимизировать контакты – в большом городе это сделать очень непросто. Хотя вот сейчас смотрю в окно, а там на нашей площадке играют дети, дубасят палкой по качелям. Они из Петербурга. Гуляют сразу вчетвером…»

В отличие от обитателей пабликов глава Пушкиногорского района Александр Баранов более деликатен в выражениях. По его словам, приезжих, действительно, много - дачный сезон открылся примерно на месяц раньше обычного. Как правило, «городские» появлялись на участках в первых числах мая.

«Определить, что люди приехали можно только по магазинам, где они, как всегда, затариваются. Берут продукты на неделю-две и уезжают к себе в деревни. По улицам не гуляют. Я дважды проехал по окрестным деревням – дома не пустуют. Если раньше были только местные жители, то теперь, конечно, много приезжих. Местные настороженно держат дистанцию и к приезжим из других регионов относятся с опаской. Раньше такого не было: всегда кто-то организовывал совместные застолья, сейчас ничего подобного я не увидел - все на своих участках, в своих домах», - описал обстановку глава района.

Однако и по поводу «незваных» покупателей у местных жителей есть особое мнение, и дружелюбным его назвать сложно: «Все бегут в магазины. Бедные продавцы. Народу тьма! Люди, вы в своём уме? Ждёте пока вас сажать начнут или штрафы введут?»

«У нас надо, как в Индии, палками разгонять. Русские по-другому не понимают», - соглашается с ней ещё одна участница группы «Подслушано Пушкинские Горы».

Нервознее всего обстановка в ближайшем к Ленинградской области Плюсском районе. Здесь коронавирус подозревают вообще у всех пересекающих границы региона. Ещё, правда, немного переживают по поводу приближающегося к Земле астероида, но, конечно, немного меньше, чем из-за коронавируса.