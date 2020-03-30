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Из-за личной неприязни пскович избил своего знакомого

Житель Пскова обвиняется в избиении своего знакомого из-за личной неприязни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

В июле прошлого года между подозреваемым и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого один из знакомых нанес второму не менее трех ударов кулаком в голову и сломал тому нижнюю челюсть, а также разбил нижнюю губу. Это причинило средней тяжести вред здоровью мужчины. Кроме того, потерпевший получил повреждения в виде кровоподтеков век обоих глаз и левой ушной раковины.

Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.

В Пскове задержали несовершеннолетнего местного жителя, который украл спиртное и ударил бутылкой по голове продавца.

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