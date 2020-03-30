Несовершеннолетний пскович ударил бутылкой по голове продавца и похитил спиртное

16:57, 30 марта 2020, ПАИ

В Пскове несовершеннолетний местный житель совершил кражу спиртного, а также ударил работника магазина бутылкой по голове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

В сентябре прошлого года обвиняемый вместе со своими знакомыми пришли в магазин-кафе «ПАБ» на улице Кузбасской дивизии. Там они открыто похитили 4 бутылки спиртного на общую сумму более 1400 рублей.

При попытке скрыться обвиняемый ударил бутылкой вина по голове работника торговой точки. Теперь обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Уголовное дело передали в суд.

В Великих Луках задержали мужчину, который пытался украсть ассорти из морепродуктов.