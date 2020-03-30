0
23:25
100 тысяч защитных масок дополнительно поступят в Псковскую область
23:12
Михаил Ведерников поручил рассмотреть возможность снижения налогов для бизнеса
22:36
Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв обратился к псковским предпринимателям (ВИДЕО)
22:03
Полицейские и общественники провели рейд по магазинам Пскова (ВИДЕО)
21:24
Александр Котов: Только объединив усилия, мы снизим риски, связанные с коронавирусом
20:36
Храмы Псковской области временно закроют для прихожан с 1 апреля
20:12
Уникальный сибирский кедровник спасают волонтеры-экологи в Псковской области
Еще новости
Общество

Владимир Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью

Президент России Владимир Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью и призвал власти именно так относиться к этим действиям. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах 30 марта, сообщает «Интерфакс».

Владимир Путин напомнил о мерах, которые были приняты в России в связи с пандемией коронавируса. В частности, о закрытии клубов, кинотеатров, торгово-развлекательных центров.

Однако, по словам президента, далеко не везде введенный режим соблюдается. «Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться», - сказал Владимир Путин.

При этом глава государства призвал полпредов в федеральных округах не бояться мер по борьбе с коронавирусом, которые могут показаться избыточными. «Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры. Даже если они людям, не посвящённым в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, бережёного Бог бережёт», - сказал он.

По состоянию на 30 марта, в Псковской области 8 человек заразились коронавирусом, еще один один – погиб. Всего в России выявлены 1 тысяча 836 случаев заболевания коронавирусом, 11 человек умерли. 

По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе введен ряд новых ограничительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. С изменениями можно ознакомиться здесь>>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
100 тысяч защитных масок дополнительно поступят в Псковскую область Михаил Ведерников поручил рассмотреть возможность снижения налогов для бизнеса Почти 700 тысяч человек в мире заразились коронавирусом Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв обратился к псковским предпринимателям (ВИДЕО) Полицейские и общественники провели рейд по магазинам Пскова (ВИДЕО) Александр Котов: Только объединив усилия, мы снизим риски, связанные с коронавирусом Почти 100 заявок от находящихся на самоизоляции жителей обработали волонтеры в Псковской области Режим самоизоляции для жителей Новгородской области вводится с 31 марта Карантин в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ) 75 кг хлорки: готовы ли псковские управляйки проводить дезинфекцию дважды в день
Посмотреть все материалы сюжета >>>

100 тысяч защитных масок дополнительно поступят в Псковскую область
30 марта 2020
100 тысяч защитных масок дополнительно поступят в Псковскую область
Михаил Ведерников поручил рассмотреть возможность снижения налогов для бизнеса
30 марта 2020
Михаил Ведерников поручил рассмотреть возможность снижения налогов для бизнеса
Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв обратился к псковским предпринимателям (ВИДЕО)
30 марта 2020
Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв обратился к псковским предпринимателям (ВИДЕО)
Полицейские и общественники провели рейд по магазинам Пскова (ВИДЕО)
30 марта 2020
Полицейские и общественники провели рейд по магазинам Пскова (ВИДЕО)
Александр Котов: Только объединив усилия, мы снизим риски, связанные с коронавирусом
30 марта 2020
Александр Котов: Только объединив усилия, мы снизим риски, связанные с коронавирусом
Храмы Псковской области временно закроют для прихожан с 1 апреля
30 марта 2020
Храмы Псковской области временно закроют для прихожан с 1 апреля
Уникальный сибирский кедровник спасают волонтеры-экологи в Псковской области
30 марта 2020
Уникальный сибирский кедровник спасают волонтеры-экологи в Псковской области
Карантин в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 марта 2020
Карантин в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...