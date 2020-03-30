Владимир Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью

17:46, 30 марта 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью и призвал власти именно так относиться к этим действиям. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах 30 марта, сообщает «Интерфакс».

Владимир Путин напомнил о мерах, которые были приняты в России в связи с пандемией коронавируса. В частности, о закрытии клубов, кинотеатров, торгово-развлекательных центров.

Однако, по словам президента, далеко не везде введенный режим соблюдается. «Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться», - сказал Владимир Путин.

При этом глава государства призвал полпредов в федеральных округах не бояться мер по борьбе с коронавирусом, которые могут показаться избыточными. «Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры. Даже если они людям, не посвящённым в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, бережёного Бог бережёт», - сказал он.

По состоянию на 30 марта, в Псковской области 8 человек заразились коронавирусом, еще один один – погиб. Всего в России выявлены 1 тысяча 836 случаев заболевания коронавирусом, 11 человек умерли.

По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе введен ряд новых ограничительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. С изменениями можно ознакомиться здесь>>>.