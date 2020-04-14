В Невельском районе будут судить мужчину, который сломал своей сожительнице ногу ломом

12:54, 14 апреля 2020, ПАИ

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в деревне Усть-Долыссы Невельского района у дома по улице Совхозной 37-летний безработный, ранее судимый местный житель, поссорился со своей 49-летней сожительницей. А до этого они вместе распивали спиртные напитки.

При выяснении отношений мужчина схватил лом и ударил им по ноге свою сожительницу. В итоге женщину госпитализировали с переломом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ч. 1 статьи 112 УК РФ). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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