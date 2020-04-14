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Сотрудника силового ведомства подозревают в незаконной рыбалке на Чудском озере

Общий вес незаконной пойманной рыбы составил почти 60 кг. Фото Дарьи Хватковой

Сотрудника силового ведомства подозревают в незаконной рыбной ловле в акватории Чудского озера. Как стало известно Псковскому агентству информации, нарушитель ловил рыбу возле деревни Драготина Спицинской волости Гдовского района в ночь на 11 апреля.

Задержали рыбака сотрудники отдела государственного контроля надзора и рыбоохраны по Псковской области. Мужчина поймал две щуки, 851 плотву и 10 окуней. Общий вес незаконно пойманной рыбы составил почти 60 килограммов. Также были найдены сети с рыбой и ПВХ-лодка нарушителя.

Стоимость незаконной пойманной рыбы составила почти 220 тысяч рублей. По факту незаконной рыбалки возбуждено уголовное дело.

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