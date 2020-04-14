Розничные продажи в России сократились на 35%

14:42, 14 апреля 2020, ПАИ

Объем розничной торговли в России в апреле снизился более чем на 35%. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 14 апреля.

По мнению главы государства, сокращение спроса и снижение объема продаж говорит о том, «насколько резко, практически одномоментно сжался рынок». Для многих предприятий пандемия стала сильным потрясением.

Также в стране сократилось потребление электроэнергии на 5% по сравнению с прошлым годом, то есть предприятия стали меньше загружать свои мощности. Стагнация кредитования реального сектора экономики означает, что компании отложили свои инвестиционные планы.

«Ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов», - сказал Владимир Путин.