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Экономика

Доработать список системообразующих предприятий поручил Владимир Путин

Доработать список системообразующих предприятий поручил Владимир Путин во время вступительной речи перед заседанием правительства 15 апреля. В этот список уже вошли около тысячи компаний.

Он также дал поручение предусмотреть новый кредитный продукт на пополнение оборотных средств по льготным условиям. «Ставка будет субсидироваться государством в размере ставки Банка России, то есть реальная ставка будет на 6% ниже, чем рыночная», - пояснил президент.

Половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина.

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