iPhone «для бедных» выпустила компания Apple

19:52, 15 апреля 2020, ПАИ

iPhone «для бедных» выпустила компания Apple. Речь идёт об обновлённой версии бюджетного iPhone SE, сообщается в пресс-релизе компании. Внешне смартфон похож на модель iPhone 8. Новинка представлена в чёрном, белом и красном цвете.

Устройство оснащено кнопкой «Домой» со сканером отпечатка пальца. Размер дисплея нового iPhone SE составит 4,7 дюйма, в смартфоне установлена камера с разрешением 12 мегапикселей. В телефоне установлен процессор A13 Bionic - такой же, что и в моделях iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

В телефоне есть функция беспроводной зарядки, также можно использовать две сим-карты: физическую и виртуальную (технология eSim).

Цена устройства в США составит от 399 долларов. Предзаказ на него стартует 17 апреля. В России новый iPhone SE будет стоить от 39 990 рублей за версию с 64 гб памяти. Предзаказ можно оформить уже с 23 апреля.